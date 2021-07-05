В Петербург возвращается экстремальная жара. МЧС дает инструкцию по выживанию

В прогнозах синоптиков на ближайшие дни вновь появились температурные значения выше 30 градусов, которые могут ужаснуть многих петербуржцев. МЧС тем временем дает рекомендации, как не заработать тепловой удар.

Петербург находится под влиянием антициклона, который медленно выходит с севера в центральную часть Европейской России. Температурный фонд в ближайшие дни будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.

«Такие значения близки к суточному рекорду максимальной температуры воздуха, который для этого дня составляет +31,8°, и установлен ровно 80 лет назад», — рассказал ведущий специалист центра Фобос Михаил Леус.

Он подчеркнул, что в ближайшие три дня город останется в антициклональной, сухой и солнечной погоды, а температура будет постепенно расти. К четвергу температура может вырасти до +33 градусов.

В прогнозах ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» также ничего утешительного не найдут горожане, которые с трудом переносят жару.

Для таких людей ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило рекомендации. Самое главное правило – соблюдать питьевой режим. Необходимо постоянно восполнять дефицит жидкости в организм примерно на 150%. Это примерно около двух литров жидкости, в том числе супы. Пить рекомендуют охлажденный чай, подслащенный или подкисленный, кофе, рисовый или вишневый отвар, а также хлебный квас.

Пить необходимо, даже если человек не испытывает жажду.

Важно помнить, что избыточное питье чистой воды может привести к гипонатриемии, чреватой даже инсультом и гибелью. А вот подсолить воду вредным не будет – это облегчит процесс восстановления водного баланса.

Напомним, что на прошлой неделе Петербург ставил температурные рекорды.