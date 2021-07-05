Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского

Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о законодательных изменениях в России, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Теперь Moet Hennessy проводит проверку, будут ли последствия этой перемены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый закон убирает понятие «шампанское», разрешая использовать его только в отношении алкоголя, произведенного в России.