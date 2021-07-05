Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского

Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского
Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Фото: pixabay.com
Французская компания-производитель элитных спиртных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию из-за нового закона.
Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о законодательных изменениях в России, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Теперь Moet Hennessy проводит проверку, будут ли последствия этой перемены. Об этом сообщает РИА «Новости».
Новый закон убирает понятие «шампанское», разрешая использовать его только в отношении алкоголя, произведенного в России.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала молодым женщинам детородного возраста отказаться от алкоголя, чтобы не вредить здоровью. Согласно проекту ВОЗ о глобальном плане действий по борьбе с алкоголем до 2030 года, государства должны осведомленность населения о вреде употребления алкоголя.
Moet Hennessy алкоголь закон Россия франция


 

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