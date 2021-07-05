Заместитель Председателя петербургского парламента Сергей Соловьев проинспектировал ход ремонта детского сада

Заместитель Председателя петербургского парламента Сергей Соловьев проинспектировал ход ремонта детского сада

Молодые мамы Васильевского острова волнуются: будет ли в срок отремонтирован детский сад на проспекте КИМа? По этому поводу к заместителю Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергею Соловьеву и депутату парламента Константину Чебыкину поступают многочисленные телефонные звонки.

Родителей понять можно и нужно: на Васильевском не хватает дошкольных учреждений. Сегодня вместе с представителем Администрации района Николаем Золотовым депутаты решили съездить по указанному адресу (КИМа, 9) и проверить, как идет ремонт, успевают ли к обозначенному сроку 1 сентября?

То, что увидели, понравилось: работы идут полным ходом, получается современное учреждение, соответствующие требованиям сегодняшнего дня. Финансовые затраты на ремонт немалые. Большую его часть «съедает» новая теплотрасса.

В отремонтированные помещения уже куплена новая красивая мебель. Подрядчик заверил, что ремонт будет завершён точно в срок. В отремонтированном здании будет располагаться отделение дошкольного образования – структурное подразделение школы №18 с углубленным изучением математики Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском планируют увеличить зеленые насаждения.