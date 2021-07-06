В Петербурге от коронавируса привились 958 тысяч человек

Из них 725 тысяч человек завершили цикл вакцинации полностью.

В Санкт-Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации Северной столицы.

Известно, что всего прививку сделали 958 354 человек, из них более 725 тысяч горожан завершили цикл полностью. За прошедшие сутки первый укол поставили 4,1 тысяч человек, а второй – 1,1 тысяч.

В сообщении также сказано, что активно прививаются медицинские работники – прививку сделали почти 40 тысяч человек, а также более 35 тысяч работников образования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировали рекордное число пневмоний. Так по статистике на пике первой и второй волны в Петербурге выявляли меньше пневмоний, чем в июле этого года.