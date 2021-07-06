В Петербурге от коронавируса скончались 99 человек за сутки

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смогли 99 человек.

Согласно информации на утро вторника, 6 июля, побороть болезнь за последние сутки смогли 2 547 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 498 человек. Второе место у Подмосковья — 2 536 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 224 человек.

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