Житель набережной Фонтанки остался без денег и машины после ночи с возлюбленной

Житель набережной Фонтанки остался без денег и машины после ночи с возлюбленной
Инцидент произошел в одном из домов по набережной реки Фонтанки. Фото: скриншот Google Maps

Около двух часов дня 5 июля в дежурную часть полиции по Адмиралтейскому району обратился 50-летний местный житель, который пожаловался, что его обокрала возлюбленная.

По словам мужчины, 29 июня он вместе с 40-летней избранницей находился у себя дома. Петербуржец пил вино, а его возлюбленная от спиртного отказалась. В какой-то момент пострадавший заснул, при этом сожительница, по его словам, продолжала бодрствовать.

Когда заявитель проснулся, то обнаружил, что женщина исчезла, а вместе с ней — 62 900 рублей с его банковской карты, которые она перевела на свой счет, воспользовавшись его смартфоном. Также оказалось, что вместе с женщиной исчез принадлежащий заявителю «Шевроле Круз».

Спустя некоторое время его спутница вышла на связь, но когда потерпевший потребовал вернуть имущество, добавила его номер в черный список и перестала отвечать.

В подобных ситуациях оказываются и девушки. В июне в полицию обратилась 26-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что была на вечеринке в клубе на улице Ломоносова, активно распивала спиртное, а утром очнулась в квартире незнакомца, который представился Эриком.

Заявительница изучила рюкзак с вещами и поняла, что осталась без смартфона и банковской карты. Новый знакомый заявил, что не видел при ней ни телефона, ни кредитки. Уже позже, восстановив сим-карту и заблокировав банковскую карточку, потерпевшая узнала, что с её счетов пропало, в общей сложности, почти 200 тысяч. Украденный телефон девушка оценила в 35 тысяч, что также составило для нее значительный ущерб.

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