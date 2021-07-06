Житель набережной Фонтанки остался без денег и машины после ночи с возлюбленной

Около двух часов дня 5 июля в дежурную часть полиции по Адмиралтейскому району обратился 50-летний местный житель, который пожаловался, что его обокрала возлюбленная.

По словам мужчины, 29 июня он вместе с 40-летней избранницей находился у себя дома. Петербуржец пил вино, а его возлюбленная от спиртного отказалась. В какой-то момент пострадавший заснул, при этом сожительница, по его словам, продолжала бодрствовать.

Когда заявитель проснулся, то обнаружил, что женщина исчезла, а вместе с ней — 62 900 рублей с его банковской карты, которые она перевела на свой счет, воспользовавшись его смартфоном. Также оказалось, что вместе с женщиной исчез принадлежащий заявителю «Шевроле Круз».

Спустя некоторое время его спутница вышла на связь, но когда потерпевший потребовал вернуть имущество, добавила его номер в черный список и перестала отвечать.

В подобных ситуациях оказываются и девушки. В июне в полицию обратилась 26-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что была на вечеринке в клубе на улице Ломоносова, активно распивала спиртное, а утром очнулась в квартире незнакомца, который представился Эриком.