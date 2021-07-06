В Выборгском районе обнаружили 300 килограммов химических отходов

В Выборгском районе обнаружили 300 килограммов химических отходов
Общий вес изъятых отходов составил 300 кг. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию

В Выборгском районе Петербурга ликвидировали 300 килограммов химических отходов.

В понедельник, 5 июля, бдительные петербуржцы позвонили в мобильную экологическую службу и рассказали о найденных на улице емкостях с химическими веществами.

Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, прибывшие специалисты обнаружили на месте коробки с реагентами и пластиковые канистры с кислотой.

Находку весом в 300 килограммов забрали на утилизацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Васильевского острова вывезли 400 кг химических отходов. Петербургское МЧС получило анонимное сообщение о бочках с неизвестным веществом на Наличной улице.

комитет по природопользованию новости СПб опасные отходы


 

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