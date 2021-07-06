Нашли обломки пропавшего самолета на Камчатке

Найдены обломки воздушного судна Ан-26, которое пропала на Камчатке. Их обнаружили за сопкой, об это рассказал телеканал «360», ссылаясь на сына одного из пассажиров.

При этом, на данный момент официального подтверждения таких сведений нет.

Самолет Ан-26 летел пассажирским рейсом их Петропавловска-Камчатского до Палана. Однако в установленное время судно не вышло на плановый сеанс связи.

По информации МЧС, на борту находятся 28 человек, в том числе ребенок и шесть членов экипажа.

Отмечается, что метеорологические условия были довольно сложные. В регионе туман и облачно.

Как передает Камчатское авиационное предприятие, связь с Ан-26 перестала ловить перед маневром при заходе на посадку в районе девяти километров до поселка Палана.

Поиском лайнера занималась группировка судов. Сформирована спецкомиссия, продолжает работать горячая линия.

В настоящий момент уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что во Франции в результате падения легкомоторного самолета погибли три человека.