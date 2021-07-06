Из Петербурга задерживают шесть рейсов

Из Петербурга задерживают шесть рейсов
В Петербурге с опозданием вылетят шесть самолетов. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В вторник, 6 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Антальи, Симферополя, Намангана и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Москвы U6 192 и U6 060. Оба самолета обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 15:35 и в 17:00, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс FV 5663 до Антальи. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 15:40.

Также задерживают рейс U6 511 до Симферополя. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 15:25.

Кроме того позже положенного вылетит рейс F7 8842 до Намангана компании «Ай флай». Воздушное судно должны были отправить в 20:40.

Рейс U6 027 прибудет с опозданием. Самолет до Сочи авиакомпании»Уральские авиалинии» должен был взлететь в 20:20, однако судно полетит позже.

Затем с опозданием вылетит U6 080 до Москвы. Его обслуживают «Уральские авиалинии».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.

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