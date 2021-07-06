В МЧС Петербурга предупредили о возвращении аномальной жары

Ждать похолодания в скором времени не следует. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Ждать похолодания в скором времени не следует. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

МЧС Петербурга предупредили о сильно жаркой погоде в ближайшие дни. Так днем в городе на Неве будет до +32 градусов. Спасатели советуют быть на чеку и соблюдать питьевой режим.

Метеорологи предупреждают, что с 7 по 9 июля (со среды по пятницу) термометры будут показывать до +32 градусов. Такие показатели превысят температурную норму на 10 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

Ждать похолодания в скором времени не следует. Так только после 13 июля в Петербург вернутся дожди, которые понизят температуру воздуха до +25 градусов.

В МЧС просят жителей города быть осторожными в аномальную жару, пить больше воды, даже если нет чувства жажды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом на уже начавшийся второй месяц лета в Петербурге.