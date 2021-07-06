На «Газпром Арене» пройдёт эксперимент с идентификацией.

На «Газпром Арене» пройдёт эксперимент с идентификацией.
Так система идентификации болельщиков - это часть стратегии развития физкультуры и спорта в России в ближайшие 10 лет. Фото: Gazeta.SPb, "Газпром-арена"

Зрителей «Газпром Арены» сделают участниками исследования по добровольной идентификации.

Участие в эксперименте, помимо домашней арены «Зенита», примут ещё шесть стадионов в Сочи, Екатеринбурге, Казани, Нижним Новгороде, Ростове и Самаре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так система идентификации болельщиков — это часть стратегии развития физкультуры и спорта в России в ближайшие 10 лет. Провести его надо максимум через три месяца с момента утверждения документа до 11 декабря 2021 года минимум на трёх матчах чемпионата России по футболу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УЕФА не имеет претензий к Петербургу из-за зараженных болельщиков. Эксперты уверены, что заразиться коронавирусом на стадионе довольно сложно. Эксперт объяснил, что были проведены исследования, в рамках которых стало ясно, что заразиться на стадионе крайне сложно.

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