Ида Галич повторно заболела коронавирусом

Ида Галич повторно заболела коронавирусом
Блогер Ида Галич. Фото: www.instagram.com/galichida

Также телеведущая призналась, то ее отец находится в больнице из-за заражения.

Телеведущая Ида Галич рассказала о повторном заражении коронавирусом. Новостями она поделилась в Instagram.

Блогер отметила, что не ожидала, что заболеет еще раз. Сейчас семья Галич переживает непростые времена. Ее отец тоже болеет и находится в больнице с 75% поражением легких. Мама Галич также в клинике, но чувствует себя лучше. Больше всего телеведущая переживает из-за разлуки с родными – особенно с маленьким сыном.

«Очень сложно транслировать в массы веселье и радость, когда ты в своем самом жутком состоянии»,

— поделилась телеведущая.

Галич подчеркнула, что чувствует себя более-менее нормально, поэтому и решилась на общение с фанатами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ида Галич не собирается больше выходить замуж.

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