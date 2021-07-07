Ида Галич повторно заболела коронавирусом

Также телеведущая призналась, то ее отец находится в больнице из-за заражения.

Телеведущая Ида Галич рассказала о повторном заражении коронавирусом. Новостями она поделилась в Instagram.

Блогер отметила, что не ожидала, что заболеет еще раз. Сейчас семья Галич переживает непростые времена. Ее отец тоже болеет и находится в больнице с 75% поражением легких. Мама Галич также в клинике, но чувствует себя лучше. Больше всего телеведущая переживает из-за разлуки с родными – особенно с маленьким сыном.

«Очень сложно транслировать в массы веселье и радость, когда ты в своем самом жутком состоянии»,

— поделилась телеведущая.

Галич подчеркнула, что чувствует себя более-менее нормально, поэтому и решилась на общение с фанатами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ида Галич не собирается больше выходить замуж.