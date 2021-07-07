В Петербурге эвакуатор не довез черную иномарку до штрафстоянки

Автомобиль съехал с погрузочной платформы и получил повреждения.

В Санкт-Петербурге эвакуатор не смог довезти черную Infiniti до штрафстоянки. Инцидент обсуждаются очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что все случилось на участке улицы Руставели. Там по непонятной причине дорогой премиальный автомобиль съехал с погрузочной платформы. В результате иномарка получила повреждения бампера. Происшествие запечатлел видеорегистратор одного из горожан. Он поделился роликом в сети.

Пользователи обсуждают, какова дальнейшая судьба машины и виновника ее повреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти машина врезалась в дерево и повалила его.