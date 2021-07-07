В Пулково в среду нет задержанных рейсов

В Пулково в среду нет задержанных рейсов
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 7 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задерживаются пять авиарейсов. Причины задержки не указываются. Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Москвы и Намангана. Первым задержался рейс U6 547 до Сочи. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:50, однако время вылета сдвинули на 15:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали шесть авиарейсов.

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