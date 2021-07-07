Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам «Спутника V»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины «Спутник V».

Он также отметил, что российская сторона рассматривает просьбу руководства азиатской страны о том, чтобы часть вакцин была поставлена в качестве гуманитарной помощи.

«Лаос выдал необходимые документы для использования вакцины «Спутник V» в марте этого года, сейчас Российский фонд прямых инвестиций с лаосскими партнерами завершает переговоры по поставкам вакцины сюда, в ЛНДР», — цитирует его РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.