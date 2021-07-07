Россиянам объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID

Стало известно, почему у некоторых россиян после прививки от коронавируса отсутствуют антитела. Об этом рассказал врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко.

По его словам, пока не установлено количество антител, которого было бы достаточно для предотвращения заболевания COVID-19. При этом в организме человека могут не выработаться антитела.

Врач рассказал врач агентству «Прайм», что в основном в такой ситуации могут оказаться граждане старшего возраста. И добавил, что заболевание возможно даже у лиц с очень высоким уровнем антител,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». Сейчас ситуация с распространением COVID-19 в мире лучше, чем два-три месяца назад.