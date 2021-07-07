В Петербурге зафиксировано почти 2 тысячи новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано почти 2 тысячи новых случаев коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 1906 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 7 июля.

В России за сутки зафиксировано 23 962 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 725 летальных исходов. При этом 20 067 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 041 летальный исход, выздоровели 5 121 919 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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