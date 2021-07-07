Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-26 на Камчатке

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек.

«С огромной печалью восприняли в нашем регионе скорбную весть о гибели людей в результате крушения самолёта близ посёлка Палана на Камчатке. От лица ленинградцев передаю слова сочувствия и поддержки семьям членов экипажа и пассажиров, всем, кто потерял в этой страшной трагедии родных и близких. Скорбим и разделяем боль вместе с жителями Камчатского края!», — цитирует его слова пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 6 июля на Камчатке потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за десять минут до прибытия. Самолет потерпел крушение при снижении для посадки. Основную часть самолета после крушения обнаружили в море. По предварительным данным, в результате происшествия все находившиеся на борту погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.