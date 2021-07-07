В Ленобласти еще 229 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 229 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 7 июля.

С начала пандемии в регионе выявлено 50223 случая заболевания. При этом выздоровели 44866 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 25 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5621 человек. Следом идет Петербург — 1906 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 2531 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление.