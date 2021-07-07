Посторонним закрыли доступ на санитарно-курортные пляжи России

Доступ лиц, не получающих услуги санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Доступ лиц, не получающих услуги санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Посторонним ограничили доступ на лечебные пляжи России. Об этом говорится в официальном постановлении руководителя ведомства Анны Поповой на официальном портале правовой информации.

Об этом стало известно в среду, 7 июля. Соответствующие меры приняты с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Так, ведомство дало санаториям право до 1 марта 2022 года ограничить доступ на лечебные пляжи для тех, кто не является постояльцами.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 23 962 случая заражения коронавирусной инфекцией. Также было зафиксировано 725 летальных исходов, полностью выздоровели 20 067 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках.