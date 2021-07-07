В Петербурге ФАС рассматривает дело ООО «Эмпикон»

Петербургское Управление федеральной антимонопольной службы рассматривает дело ООО «Эмпикон» и ООО «МПК «Потанино», возбужденное по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Для подробного изучения вопроса УФАС проводит опрос о сходстве этикеток двух компаний. Об этом сообщает УФАС по Северной столице.

Опрос анонимный. Адрес электронной почты нужен для того, чтобы заинтересованные лица не могли повлиять на его результаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФАС отказал Смольному в управлении Апраксиным двором. Антимонопольщики не согласны с продлением договора вне конкурса. ФАС отказала вне конкурса продлевать договор доверительного управления городской собственностью в Апраксином дворе. Договор, заключенный между Смольным и компанией, истекает 21 июня. Право на управление имуществом городской казны получили в 2016 году.