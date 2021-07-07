В Петербурге установлен очередной тепловой рекорд

Температура воздуха в Северной столице снова установила рекорд. Так сегодня перекрыт абсолютный максимум июля.

Температура 7 июля поднялась до 31,7 градуса выше ноля. Этот показатель выше, чем прошлый июльский рекорд, установленный 28 июля 2010 года (+31,4). Об этом сообщает метеоролог Александр Колесов «Интерфаксу». При этом синоптик говорит, что завтра станет немного лучше — прохладнее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до 12 июля. В МЧС Петербурга предупредили горожан о жаркой погоде в ближайшие дни. Спасатели советуют быть на чеку и соблюдать питьевой режим. Так, в период с 7 по 12 июля в городе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха +24…+28 градусов. Соответствующая отметка превышает показатель климатической нормы на 7-10 градусов.