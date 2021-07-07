В финале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Англии

В финале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Англии
Решающий матч состоится 11 июля. Фото: pixabay.com

Встреча состоится 11 июля в Англии.

В ночь на 8 июля состоялась встреча сборных Англии и Дании. Матч завершился победой англичан со счетом 2:1. Об этом пишет «Чемпионат».

Первый гол был забит на 30-й минуте – его автором стал датчанин Миккель Дамсгор. Счет сравнял Гарри Кейн уже через девять минут. Выявить победителя в основное время не удалось, поэтому было назначено дополнительное. Во время пенальти снова отличился Кейн, так что сборная Англии победила.

Напоминаем, что сборной Англии предстоит сыграть со сборной Италии уже 11 июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сборная Италия стала первым финалистом Евро-2020. Команде удалось победить сборную Испании со счетом 4:2.

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