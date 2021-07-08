В Петербурге от коронавируса скончался 101 человек за сутки

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 101 случай.

Об этом стало известно в четверг, 8 июля. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 17 183 жителей Петербурга. За минувшие сутки в России скончались 734 пациента.

Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 3 387 пациентам.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

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