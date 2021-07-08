В Ленобласти коронавирус выявили у еще у 233 человек

В Ленобласти коронавирус выявили у еще у 233 человек
В регионе продолжают выявлять новые случаи заражения. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За минувшие сутки в Ленобласти коронавирус выявили у 233 местных жителей.

Об этом сообщили в четверг, 8 июля, в оперштабе по борьбе с вирусом. За прошедший день выписали 74 переболевших COVID-19, 11 инфицированных не смогли побороть болезнь.

Всего с начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 50 456 случаев коронавируса, выздоровели 45 412 пациентов, а 1 843 человека скончались.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 818. Общее количество инфицированных достигло 5 707 452.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти началась ревакцинация от коронавируса. Жители Ленобласти могут сделать повторную прививку во всех 109 пунктах вакцинации региона.

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