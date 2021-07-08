В Москве впервые возбудили уголовное дело после приобретения QR-кода

В Москве впервые возбудили уголовное дело после приобретения QR-кода
Мужчина в Москве хотел купить QR-код. Фото: pixabay

Подозреваемый в данном правонарушении хотел приобрести QR-код за 9 тыс. рублей.

В столице накануне, 7 июля в первый раз было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением QR-кода. Об этом заявил начальник управления организации дознания городского ГУ МВД Павел Милованов.

По информации следствия, подозреваемый собирался купить QR-код за 9 тыс. рублей.

Помимо прочего, по мнению Милованова, в Москве уже возбудили 55 уголовных дел относящихся к изготовлению и обороту поддельных документов, связанных с коронавирусом.

Милованов отметил, что привлекают к отвественности и распространителей, и покупателей подделок.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД Москвы Александр Половинка рассказал, что когда в столице ввели ограничительные меры, то были зафиксированы свыше 800 сайтов с предложениями о покупке поддельных сертификатов и QR-кодов.

По словам Александра Половинки, полиция сейчас в особой связи с прокуратурой и Роскомнадзором для того, чтобы подобные сайты были заблокированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге компании получат QR-код за 60% привившихся.

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