В Москве впервые возбудили уголовное дело после приобретения QR-кода

Подозреваемый в данном правонарушении хотел приобрести QR-код за 9 тыс. рублей.
В столице накануне, 7 июля в первый раз было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением QR-кода. Об этом заявил начальник управления организации дознания городского ГУ МВД Павел Милованов.
По информации следствия, подозреваемый собирался купить QR-код за 9 тыс. рублей.
Помимо прочего, по мнению Милованова, в Москве уже возбудили 55 уголовных дел относящихся к изготовлению и обороту поддельных документов, связанных с коронавирусом.
Милованов отметил, что привлекают к отвественности и распространителей, и покупателей подделок.
Заместитель начальника полиции ГУ МВД Москвы Александр Половинка рассказал, что когда в столице ввели ограничительные меры, то были зафиксированы свыше 800 сайтов с предложениями о покупке поддельных сертификатов и QR-кодов.
По словам Александра Половинки, полиция сейчас в особой связи с прокуратурой и Роскомнадзором для того, чтобы подобные сайты были заблокированы.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге компании получат QR-код за 60% привившихся.