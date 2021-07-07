В Петербурге компании получат QR-код за 60% привившихся

Если доля вакцинированных работников компании составит 60% и более, организации будет присваиваться иммунный статус «Вакцинирован». Фото: pixabay

Если доля вакцинированных работников компании составит 60% и более, организации будет присваиваться иммунный статус «Вакцинирован». Фото: pixabay

Организации Северной столицы, подтвердившие прививку от COVID-19 не менее 60% работников предприятия, теперь могут получить специальный статус «Вакцинирован».

Он будет инструментом поощрения и поможет петербуржцем находить безопасное место. В ситуации усиления ограничительных мер в Северной столице, они в наименьшей степени коснутся компаний, получивших специальный статус. Об этом сообщает комитет по промышленной политике города.

Чтобы попасть в «белый список», надо заполнить анкету в личном кабинете компании на портале Центра развития и поддержки предпринимательства. Если доля вакцинированных работников компании составит 60% и более, организации будет присваиваться иммунный статус «Вакцинирован».

При этом процент рабочих организации, получивших «прививочный сертификат», будет определяться в личном кабинете.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школе Петербурга выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде.