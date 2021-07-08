Минпросвещения исключило введение финансовой грамотности в школах

Ранее Банк России говорил о том, что в школах начнут преподавать финансовую грамотность. Предмет бы входил в «Окружающего мира» или математики. Так бы детей учили рациональному использованию денег, семейному бюджету и защите от мошенничества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Государственной думе поддержали идею выдачи российским школьникам из экономически неблагополучных семей сертификатов для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ. С такой инициативой директор Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову.