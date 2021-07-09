«Зенит» пытается договориться со Смольным насчет проведения домашних игр

В городе приняли новые ограничения, согласно которым спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей

В ФК «Зенит» рассказали, что тесно сотрудничают с властями Санкт-Петербурга по ситуации с коронавирусом. В клубе добавляют, что готовы соблюдать все необходимые меры при организации домашних матчей. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 9 июля.

В клубе обеспокоены тем, что власти ввели запрет на присутствие зрителей во время спортивных мероприятий. «Зенит» выразил надежду, что болельщики все-таки смогут посетить домашние игры – например, один из них состоится уже 7 августа.

«Находимся в тесном контакте с городом, и, как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало»,

— заявили в пресс-службе «Зенита».

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