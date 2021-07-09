Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

При этом она все еще остается сложной.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. При этом политик добавляет, что эпидемиологическая обстановка все еще непростая. Об этом пишет ТАСС.

Собянин отметил, что замечено снижение заболеваемости, но расслабляться пока что не время. Он считает, что пока рано говорить о спаде, хотя есть «определенные тенденции». Напоминаем, что в Москве ежедневно госпитализируют около 1,7 тысяч тяжелые и очень тяжелых больных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург вновь обогнал Москву в летальной статистике. Умерших от новой коронавирусной инфекции в Северной столице 107 человек. При том, что в Москве скончалось 102 заболевших.