Лунев продолжит карьеру в немецком «Байере»

Лунев продолжит карьеру в немецком «Байере»
Андрей Лунев. Фото: fc-zenit.ru

Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Теперь 29-летний футболист будет выступать за «Байер». Контракт подписан на два года.

«Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждём фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», — сообщили в пресс-службе сборной России по футболу.

В сезоне 2020/2021 Лунев сыграл за «Зенит» в РПЛ 12 матчей и пропустил 12 голов, трижды сыграв на ноль. Контракт с петербургским клубом у него истек 30 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Лунев якобы не смог договориться о продлении контракта с петербургским клубом. Он как будто намерен встретиться с председателем совета директоров «Зенита» Еленой Илюхиной – она может решить судьбу вратаря.

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