Слуцкий сообщил, что ему не предлагали возглавить сборную России

Слуцкий сообщил, что ему не предлагали возглавить сборную России
Леонид Слуцкий. Фото: instagram.com

Главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому не предлагали возглавить сборную России по футболу.

«На вопрос «вы действительно отказались» он сходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было», — написал журналист Константин Генич в Telegram.

Напомним, российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте.

"рубин" леонид слуцкий сборная россии по футболу


 

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