В Москве для вакцинации снова доступен «КовиВак»

Сделать прививку препаратом можно в 14 павильонах «Здоровая Москва».

В Москве для вакцинации от коронавируса снова доступен препарат «КовиВак». Сделать прививку можно в 14 павильонах «Здоровая Москва». Об этом сегодня, 10 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Известно, что сделать прививку можно без предварительной записи и абсолютно бесплатно. В каждом пункте ограниченное количество доз «КовиВака» — не более 850.

Напоминаем, что в Москве работают 119 центров вакцинации на базе городских поликлиник. Они открыты с 8 утра до 10 часов вечера. Туристы могут сделать прививки в торговых центрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда в Петербург поступят «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».