В Москве для вакцинации снова доступен «КовиВак»

В Москве для вакцинации снова доступен «КовиВак»
"КовиВак". Фото: скриншот видео

Сделать прививку препаратом можно в 14 павильонах «Здоровая Москва».

В Москве для вакцинации от коронавируса снова доступен препарат «КовиВак». Сделать прививку можно в 14 павильонах «Здоровая Москва». Об этом сегодня, 10 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Известно, что сделать прививку можно без предварительной записи и абсолютно бесплатно. В каждом пункте ограниченное количество доз «КовиВака» — не более 850.

Напоминаем, что в Москве работают 119 центров вакцинации на базе городских поликлиник. Они открыты с 8 утра до 10 часов вечера. Туристы могут сделать прививки в торговых центрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда в Петербург поступят «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

вакцинация КовиВак москва


 

Новости партнеров
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Стартовал грибной сезон: как пойти на
Стартовал грибной сезон: как пойти на "тихую охоту" и не отравиться
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге женщина заперла кошку на балконе без еды и воды из-за криков
Стало известно об улучшении самочувствия актера Петра Мамонова
В Выборге пенсионерку обманули лжесотрудники Сбербанка
В Москве для вакцинации снова доступен «КовиВак»
В Колпино госпитализировали пьяного и окровавленного мужчину
В шести районах Петербурга протестируют теплосети
Симоньян призвала увольнять врачей-антипрививочников
В Подпорожье мужчина получил пулю в голову в день рождения жены