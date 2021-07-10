Китаец, уехавший из Петербурга из-за пандемии, вернулся и не обнаружил свою машину

Он оценил ущерб от угона в 2,3 миллиона рублей.

Гражданин Китая обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Речь идет о синем «Мерседесе» G-класса, который был припаркован на Васильевском острове. Об этом сегодня, 10 июля, пишет «Фонтанка».

Мужчина объяснил, что уехал из Санкт-Петербурга в Китай из-за пандемии коронавируса. Он оставил машину на парковке, а когда вернулся – ее уже не было. Мужчина оценил ущерб в 2,3 миллиона рублей.

Полицейские уже знают, кто может быть причастен к угону. В июне 2021 года был задержан мужчина, который угнал «Кадиллак». Он вполне мог завладеть и «Мерседесом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец угодил в полицию за угон «Тойоты Камри» за 2,4 млн рублей.