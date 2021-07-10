Погиб один из пассажиров врезавшегося в берег катера в Дудергофском канале

Скончался один из пассажиров катера, который врезался в набережную в Дудергофском канале в Петербурге.

Погибшим является мужчина 1971 года рождения, он умер от остановки сердца, сообщает 78.ru.

По данным Северо-Западного управления на транспорте СК РФ, в связи с этим уголовное дело будет переквалифицировано на другую статью.

На судне находилось 9 человек, трое из которых дети. По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 10 июля около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что в районе Дудергофского канала по не установленной причине лодка с пассажирами совершила столкновение с металлической опорой. По предварительным данным пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека.