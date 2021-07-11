В Петербурге 20 велосипедистов «погибли» у Смольного

В Петербурге 20 велосипедистов «погибли» у Смольного
Петербургские велосипедисты. Фото: www.change.org

Петербургские велосипедисты устроили акцию в память в друге, которого сбила машина. Несколько десятков человек попытались привлечь внимание к тому, что любители двухколесного транспорта незащищены.

Акция прошла у Смольного в воскресенье, 11 июля. Как сообщает «Фонтанка», участие в ней приняли около 200 человек. Причиной для нее стала трагедия, которая произошла на проспекте Энгельса две недели назад. По факту ДТП, было возбуждено уголовное дело.

Участники акции также отметили, что за последний месяц, кроме их друга, погибли, по меньшей мере, еще два велосипедиста.

«Мы самые хрупкие и беззащитные участники дорожного движения и это неминуемо приводит к смертям», — считают организаторы акции.

Отметим, что велосипедисты уже создали петицию на сайте Change.org. ее авторы поднимают вопрос безопасности.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Ленобласти пенсионер по пути на дачу сбил велосипедиста.

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