В Ленобласти просят не поливать огороды питьевой водой

В Ленобласти просят не поливать огороды питьевой водой
Огород на набережной Мойки. Фото: vk.com/peterburg_krasiv

Отмечается, что из-за этого может не хватать воды на другие нужды.

В Ленинградской области в некоторых населенных пунктах наблюдаются проблемы с питьевой водой. В связи с этим местных жителей просят не поливать ей огороды, в противном случае воды будет не хватать.

Председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков рассказал, что стоит ограничить потребление воды из-за того, что «водовод один». Из-за активного пользования ресурсом, некоторым не хватает его даже чтобы попить или умыться.

Тимков предположил, что воду можно браться из водоемов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за проведения матчей Евро-2020 ТЭК отключит воду в двух районах Петербурга лишь на два дня.

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