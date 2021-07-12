Аномальная жара закрывает музеи и заставляет петербуржцев рисковать жизнью

Петербуржцы уже который день продолжают изнывать от жары. Синоптики не могут пока дать горожанам ободряющих прогнозов, а спасатели просят жителей помнить о правилах безопасности на пляжах и теплоходах.

Пока Петербург продолжает ставить рекорды. Накануне, 11 июля, за лето был побит уже седьмой за это лето. Новый рекорд для этого дня составляет +34,2 градуса, это на целых 3,6 градуса выше, чем было в 1941-м году.

Ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус не исключил, что и в понедельник, 12 июля, погода порадует любителей метеостатистики. Рекорд в +31,6 градуса принадлежит 1941-му году.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие три дня столбики термометров не опустятся ниже +31 градуса. Возможно, облегчение горожанам в среду принесет гроза, которая ожидается в среду, 15 июля.

Михаил Леус отмечал, что в субботу и воскресенье ждут, что погода несколько сжалится над горожанами – по прогнозам, будет не выше +28 градусов.

В Петербурге, тем временем, жара вносит свои коррективы в работу городских музеев. Так, с 11 июля, все музеи Петергофа, кроме гротов Большого каскада, будут закрываться на час раньше. На такой же режим работы пока перешли и оранжереи Ботанического сада.

Петербуржцы ищут спасения в водоемах. Региональное управление МЧС уже просило горожан не терять голову.

Только на прошлой неделе произошло несколько трагедий – 5 июля в водоеме на Светлановском проспекте утонула женщина, 6 июля на Нижнем Суздальском озере погибла девушка. В тот же вечер из Верхнего Суздальского озера достали тело мужчины, а на следующий день в Среднерогатском пруду утонул девятилетний мальчик.

Всего с начала пляжного сезона в петербургских водоемах погиб 21 человек, в том числе ребенок. Цифры могли быть еще страшнее но помощь вовремя смогли оказать 210 людям.

В выходные спасатели проводили профилактические рейды на территории Шуваловского парка и Суздальских озер. Отметим, что ни один водоем Северной столицы Роспотребнадзор не признал безопасным для купания.