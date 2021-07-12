Петербург может побить очередной температурный рекорд 12 июля

Петербург может побить очередной температурный рекорд 12 июля
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В первый день рабочей недели в Северной столице будет мало облаков и обойдется без дождей, температура воздуха превысит отметку в +30 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 12 июля, на погоду в городе начнет оказывать влияние новый, формирующийся над Скандинавией антициклон. Днем термометры покажут +30…+32 градуса, в Ленобласти потеплеет до +33. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Сегодня природа порадует любителей метеостатистики очередным достижением: значение рекорда сегодняшнего дня составляет +31,6° и пока он принадлежит 1941 году.

Последующие три дня пройдут без осадков, днем до +31…+33 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя в Ленобласти начнется с кратковременных дождей.

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