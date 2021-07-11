Рабочая неделя в Ленобласти начнется с кратковременных дождей

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с кратковременных дождей
В регионе пойдет дождь, но кратковременный. Фото: Baltphoto

В регионе все еще будет жарко, хоть и немного дождливо.

В Ленинградской области уже завтра, 12 июля, ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Известно, что ночью осадки не ожидаются, а вот днем может пойти дождь, но кратковременный. В темное время суток температура опустится минимум до плюс 17 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 32 градусов. Ветер прогнозируют умеренный, атмосферное давление будет мало меняться.

Напоминаем, что последние дни в Ленобласти и Петербурге выдались крайне жаркими. В Северной столице который день устанавливаются рекорды – сегодня было зафиксировано почти 34 градуса тепла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле.

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