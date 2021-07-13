Сад у особняка Игеля все-таки поредеет

Деревья у многострадального особняка Игеля на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе все-таки будут рубить. Старовозрастные обещают сохранить, но сухостой и самосев уберут. Жители надеются, что под топор случайно не попадет лишнего.

Вопросы о сохранении деревьев у особняка Игеля вновь возникли после того, как в СМИ появились фотографии эскизного проекта. На них видно, что сад у объекта культурного наследия заметно поредел. Между тем, еще 17 июня Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщал Gazeta.SPb о том, что деревья у особняка Игеля будут сохранены.

Настороженность вызвало и то, что, согласно реестру порубочных билетов на портале объектов городской среды, компания ООО «Асгард» получила разрешение на рубку 14 зеленых насаждений.

За разъяснениями Gazeta.SPb вновь обратилась в КГИОП. Там уточнили, что в конце апреля этого года компания ООО «АльянсСтройРеставрация» получила разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ, а точнее ремонт кровли.

В пакете документов КГИОП обозначил старовозрастные деревья и кустарники, которые подлежит сохранить.

«Предусмотрен снос сухостойных деревьев, а также деревьев и кустарников самосевного происхождения, произрастающих в зоне установки строительных лесов у фундамента», — говорится в ответе ведомства.

Напомним, что особняк Игеля на Каменноостровском проспекте 58-60 – объект культурного наследия регионального значения. В XIX веке там работал ресторан французской кухни. Здание стало образцом архитектурной эклектики. После революции там открыли Дом пролетарской культуры и райсовет.

Статус объекта культурного наследия особняк получил еще в начале 2000-х годов. Он не спас здание от разрушения. С 2014-го года дом был заброшенным. За эти годы интерьеры разрушились, особняк облюбовали бездомные. Из него вынесли все, что было возможно, даже камин и изразцовую печь.

В прошлом году было принято решение превратить особняк Игеля в гостиницу. По концессионному соглашению, которое заключили в феврале 2020-го года, сделать это должна компания ООО «Асгард». В марте она получила разрешение на разработку проектной документации на работы по ремонту, реставрации и приспособлению под гостиницу. Создание эскизного проекта поручили ООО «ЮрИнвестСтрой». Оно же должно провести техническое обследование здания и противоаварийные работы. Субподрядчиком для выполнения последних выбрали ООО «АльянсСтройРеставрация».

Осенью прошлого года с особняком произошла еще одна беда – серьезный пожар. При его тушении пришлось частично демонтировать кровлю и залить водой часть помещения. В мае суд оштрафовал «Асгард» за неудовлетворительное состояние элементов, которые были отнесены к предмету охраны.