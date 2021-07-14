Петербурженка получила 340 тысяч компенсации от хамоватого работодателя

Также женщине выплатят зарплату за девять месяцев вынужденного прогула.

Судебные приставы помогли жительнице Санкт-Петербурга восстановить справедливость на рабочем месте. Сотрудница гостиницы получит зарплату за вынужденный прогул в течение девяти месяцев, а также моральную компенсацию. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Известно, что женщина устроилась в четырехзвездочную гостиницу в 2019 году на должность менеджера приема и размещения гостей. Почти сразу работодатель начал вести себя странно: он позволял себе оскорбления, обращение на повышенные тонах и даже угрозы. Женщина не стала этого терпеть и подала жалобу, которая была проигнорирована. Вскоре ее уволили за прогул, но трудовую книжку так и не выдали.

Петербурженка не стала терпеть подобного отношения и обратилась в Смольнинский районный суд. Судебные приставы смогли убедить работодателя рассчитаться с бывшей сотрудницей. Ей выплатили не только зарплату за девять месяцев, но также моральную компенсацию в размере 356 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что судебные приставы помогли петербуржцам взыскать 170 тысяч рублей с авиакомпании.