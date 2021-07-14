В Петербурге прекратили уголовное преследование генерала Абакумова

Генерал впервые за год пришел в суд, чтобы услышать радостную для себя новость.

Смольнинский районный суд сегодня, 14 июля, объявил о прекращении уголовного дела в отношении генерала Ивана Абакумова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что Абакумов практически в первый раз за год пришел в суд и все для того, чтобы узнать о прекращении дела о подделке документов в связи с истечением сроком давности уголовного преследования.

Напоминаем, что уголовное дело в отношении генерала было возбуждено в 2019 году. Причиной стала подделка документов, в частности — выписки из медкарты о лечении, которое он якобы проходил с 7 по 28 июня в Тосненской больнице.

Заседания переносились несколько десятков раз из-за болезни подсудимого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме генерала МВД Ивана Абакумова в Ленобласти проходят обыски.