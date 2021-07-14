Семак назвал главного соперника «Зенита» в России

Он считает, что довольно сильной командой является «Локомотив».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какая команда является главным соперником клуба в России. Таковой он считает «Локомотив». Об этом специалист заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

Семак отметил, что именно «Локомотив» является «принципиальным соперником» последних лет и в чемпионате, и в Суперкубке. Тренер добавляет, что «Зенит» ждет непростой матч в рамках Суперкубка в этом году.

Напоминаем, что встреча между командами состоится 17 июля в Калининграде. «Зенит» выигрывал в турнире пять раз, а «Локомотив» — три. Первое место по количеству трофеев занимает ЦСКА.

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