Кондиционеры в России из-за жаркой погоды резко подорожали

Кондиционеры в России из-за жаркой погоды резко подорожали
Продажи пакетов и форм для льда выросли в два раза. Фото: pixabay.com

Северная столица и Ленобласть попали в топ регионов России по количеству продаж кондиционеров в этом месяце. В списке оказались Нижегородская область, Пермский край, Татарстан и другие регионы.

Так средний чек покупки кондиционера в стране вырос на четверть и составил 24 тысячи рублей, а покупки вентиляторов почти в 1,5 раза на фоне возросшего спроса из-за сильной жары. Средний чек покупки вентилятора в РФ достиг 2,3 тысяч рублей, что почти на 50% больше, чем в 2020 году. Объём продаж вырос в годовом сопоставлении на 72%. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты уверены, большой рост продаж кондиционеров и вентиляторов начал фиксироваться во второй половине июня. Продажи пакетов и форм для льда выросли в два раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара в Петербурге выжгла газоны и высушила деревья.

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