Дефицитную вакцину «КовиВак» доставляют в пункты вакцинации Петербурга

Дефицитную вакцину &#171;КовиВак&#187; доставляют в пункты вакцинации Петербурга
В ближайшие дни жители города вновь получат возможность привиться именно "КовиВаком". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербург завезли новую партию вакцины от коронавируса «КовиВак», которая ранее быстро закончилась в городских прививочных пунктах.

Новая партия дефицитной вакцины «КовиВак» уже поступила на фармацевтическую базу города. Сегодня, 14 июля, препарат распределят по пунктам вакцинации. Об этом сообщили в аппарате петербургского вице-губернатора Олега Эргашева.

В ближайшие дни жители Северной столицы вновь получат возможность привиться именно «КовиВаком», сообщает комитет по здравоохранению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали снижение заболеваемости. Северная столица по статистике по заболеваемости третья. За сутки в городе более 1,9 тысяч новых заболевших. Об этом сообщает оперштаб.

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