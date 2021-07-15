В аэропорту Шереметьево затопило взлетно-посадочные полосы

В Москве прошли сильные дожди, в связи с чем некоторые районы оказались под водой.

В Москве сегодня, 15 июля, пошли сильные дожди, затопившие сразу несколько районов города. Пострадал в том числе аэропорт Шереметьево – взлетно-посадочные полосы оказались под водой. Об этом сообщает РИА Новости.

В источниках отмечают, что затопление территории аэропорта не повлияло на взлет и посадку самолетов – они проходят в штатном режиме. Напоминаем, что ливень и грозы обрушились на столицу во второй половине дня. Местных жителей просят соблюдать осторожность и быть внимательней. Ветер может разогнаться до 17 метров в секунду, непогода остается в Москве до полуночи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы заметили странное явление у КАД.