В аэропорту Шереметьево затопило взлетно-посадочные полосы

В аэропорту Шереметьево затопило взлетно-посадочные полосы
Аэропорт Шереметьево. Фото: svo.aero

В Москве прошли сильные дожди, в связи с чем некоторые районы оказались под водой.

В Москве сегодня, 15 июля, пошли сильные дожди, затопившие сразу несколько районов города. Пострадал в том числе аэропорт Шереметьево – взлетно-посадочные полосы оказались под водой. Об этом сообщает РИА Новости.

В источниках отмечают, что затопление территории аэропорта не повлияло на взлет и посадку самолетов – они проходят в штатном режиме. Напоминаем, что ливень и грозы обрушились на столицу во второй половине дня. Местных жителей просят соблюдать осторожность и быть внимательней. Ветер может разогнаться до 17 метров в секунду, непогода остается в Москве до полуночи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы заметили странное явление у КАД.

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В аэропорту Шереметьево затопило взлетно-посадочные полосы
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