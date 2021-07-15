В Петродворцовом районе град побил машины

В Петродворцовом районе град побил машины
Петербуржцы в комментариях не выразили сочувствие автомобилистам. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» "ВКонтакте". 

В Петродворцовом районе Северной столицы прошел град. Он сопровождался сильным ветром. Петербуржцы заметили, что от стихии пострадали машины.

Так в соцсетях выложили фотографии, где видно маленькие ямочки от града на капоте машины. Град накрыл Стрельну около пяти часов дня. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Петербуржцы в комментариях не выразили сочувствие автомобилистам, а наоборот позавидовали району, что он вдохнул свежестью после дождя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам». Черный «Ланос» влетел в маршрутку . Автобус подъезжал к остановке, как выскочила легковушка и поцарапала бампер маршрутке. К месту происшествия прибыли три машины полиции.

град дождь Петродворцовый район санкт-петербург стихия


 

Новости партнеров
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сочи открыли первый в России COVID-free пляж
В Петродворцовом районе град побил машины
Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории
В Германии из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек
В Думу внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
Психиатр предупредил о снижении интеллекта из-за коронавируса
Глава комздрава Лисовец прошел ревакцинацию «Спутником V»
У парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник