В Петродворцовом районе град побил машины

Петербуржцы в комментариях не выразили сочувствие автомобилистам. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» "ВКонтакте".

Петербуржцы в комментариях не выразили сочувствие автомобилистам. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» "ВКонтакте".

В Петродворцовом районе Северной столицы прошел град. Он сопровождался сильным ветром. Петербуржцы заметили, что от стихии пострадали машины.

Так в соцсетях выложили фотографии, где видно маленькие ямочки от града на капоте машины. Град накрыл Стрельну около пяти часов дня. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Петербуржцы в комментариях не выразили сочувствие автомобилистам, а наоборот позавидовали району, что он вдохнул свежестью после дождя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам». Черный «Ланос» влетел в маршрутку . Автобус подъезжал к остановке, как выскочила легковушка и поцарапала бампер маршрутке. К месту происшествия прибыли три машины полиции.