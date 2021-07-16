Петербуржцы засняли песчаную бурю на пляже в парке 300-летия

В Северной столице местные жители стали свидетелями песчаной бури, поднявшейся от сильного ветра на пляже в парке 300-летия Петербурга.

Кадры бушующей стихии появились в VK-сообществе «Приморский Онлайн. Новости нашего района». На них видно, как сильные порывы ветра подняли в воздух огромное количество песка с пляжа возле «Лахта центра». Видимость была практически нулевая, а на заливе поднялись большие волны.

По воздуху вместе с песком летали защитные маски, мусор, какие-то палки. Отдыхающие поспешили покинуть пляж, родители закрывали своих детей от летящего песка.

«15-20 минут подуло, затем всё стихло и снова вышло солнце», — пишут очевидцы.

Также известно, что во время бури в Финском заливе у парка утонул 15-летний подросток. Со слов петербуржцев, четверо школьников пошли купаться на волнах. Троих спасли, еще одного не удалось. Тело мальчика достали из воды водолазы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник.