Из Гостиного двора эвакуируют посетителей

Из Гостиного двора эвакуируют посетителей
Гостиный двор. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге посетителей Большого Гостиного двора эвакуируют. Там произошло задымление, сообщает РБК со ссылкой на слова очевидцев.

В здании звучит сирена, а по громкой связи посетителям говорят о появлении дыма в одном из помещений комплекса.

В целях безопасности посетителей универмаг закрыт на вход. Внешних признаков пожара не замечено. Что стало причиной задымления неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в недостроенном бизнес-центре «Морская столица» произошло задымление. В здании задымился битум на площади в один квадратный метр. Пожарных вызывать не стали, задымление ликвидировали своими силами.

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