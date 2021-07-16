Из Гостиного двора эвакуируют посетителей

В Петербурге посетителей Большого Гостиного двора эвакуируют. Там произошло задымление, сообщает РБК со ссылкой на слова очевидцев.

В здании звучит сирена, а по громкой связи посетителям говорят о появлении дыма в одном из помещений комплекса.

В целях безопасности посетителей универмаг закрыт на вход. Внешних признаков пожара не замечено. Что стало причиной задымления неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в недостроенном бизнес-центре «Морская столица» произошло задымление. В здании задымился битум на площади в один квадратный метр. Пожарных вызывать не стали, задымление ликвидировали своими силами.